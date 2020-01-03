https://static.news.ru/photo/606abb64-2fc7-11ea-bd6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Краснодара скинул три ноутбука, монитор и системный блок с балкона 11-го этажа. Представитель местного МВД Артём Коноваленко рассказал, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Техника упала на припаркованную машину. Водитель транспортного средства не пострадал, так как ушёл гулять в парк, передают «Кубанские новости».

Полицейские задержали предполагаемого преступника. Он не стал объяснять свой поступок. Сотрудники правоохранительных органов составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве и сейчас устанавливают сумму причинённого ущерба.

Ранее NEWS.ru сообщал, что опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево. Мужчина пнул стойку ногой, затем начал сбрасывать на пол оргтехнику и пытался сорвать с крепления монитор. На дебошира был составлен административный протокол.