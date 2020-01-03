Житель Краснодара скинул три ноутбука, монитор и системный блок с балкона 11-го этажа. Представитель местного МВД Артём Коноваленко рассказал, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
Техника упала на припаркованную машину. Водитель транспортного средства не пострадал, так как ушёл гулять в парк,
Полицейские задержали предполагаемого преступника. Он не стал объяснять свой поступок. Сотрудники правоохранительных органов составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве и сейчас устанавливают сумму причинённого ущерба.
Ранее NEWS.ru сообщал, что опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево. Мужчина пнул стойку ногой, затем начал сбрасывать на пол оргтехнику и пытался сорвать с крепления монитор. На дебошира был составлен административный протокол.
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