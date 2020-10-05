Псковские школьники упали в обморок на торжественной линейке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на 1 октября во дворе Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве произошёл взрыв неизвестного предмета. Об этом инцидента сообщили сотрудники пресс-службы инстанции.

В результате произошедшего был нанесён ущерб фасаду здания, находящегося по адресу: проспект Победы, дом 41. Судя по имеющейся информации, виновники инцидента использовали неизвестное взрывное устройство. В настоящее время на месте...