Псковские школьники упали в обморок на торжественной линейке

Трое школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в городе Великие Луки Псковской области. Детей доставили в местную больницу.
Инцидент произошёл в школе № 7,
Во время линейки стало плохо детям из разных классов, разного возраста. Все они сейчас находятся под наблюдением врачей, у каждого взяли анализы, чтобы установить причину произошедшего, — рассказал глава местного комитета образования Александр Седунов.
Он отметил, что в настоящий момент ведётся проверка. Всего плохо стало 13 школьникам.
По данным регионального комитета по здравоохранению, трое детей находятся в тяжёлом состоянии, состояние остальных оценивается как средней степени тяжести.
Ранее NEWS.ru писал, что в гимназии № 3 на территории Ставрополя во время перемены обрушился потолок. В результате произошедшего несколько детей пострадали.
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