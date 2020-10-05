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Псковские школьники упали в обморок на торжественной линейке

14:38, 05 октября 2020 79
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трое школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в городе Великие Луки Псковской области. Детей доставили в местную больницу.

Инцидент произошёл в школе № 7, говорится в официальном Telegram-канале Псковской области.

Во время линейки стало плохо детям из разных классов, разного возраста. Все они сейчас находятся под наблюдением врачей, у каждого взяли анализы, чтобы установить причину произошедшего, — рассказал глава местного комитета образования Александр Седунов.

Он отметил, что в настоящий момент ведётся проверка. Всего плохо стало 13 школьникам.

По данным регионального комитета по здравоохранению, трое детей находятся в тяжёлом состоянии, состояние остальных оценивается как средней степени тяжести.

Ранее NEWS.ru писал, что в гимназии № 3 на территории Ставрополя во время перемены обрушился потолок. В результате произошедшего несколько детей пострадали.

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