При падении вертолёта под Вологдой могли пострадать четыре человека

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В одном из коттеджных посёлков Истринского городского округа Московской области рысь напала на девочку, которая гуляла с собакой. Сосед услышал крики школьницы и помог отогнать животное.

Дикая кошка сначала напала на собаку, а затем набросилась и на ребёнка. Родители девочки рассказали, что животное прокусило пострадавшей руку. Теперь она боится выходить на улицу, передаёт KP.RU. По данным...