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При падении вертолёта под Вологдой могли пострадать четыре человека

16:00, 20 октября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На борту вертолёта, который потерпел крушение в Вологодской области, могли находиться четыре человека.

Об этом журналистам ТАСС рассказал источник в экстренных службах, передаёт ТАСС.

Поступила информация о том, что на борту могли находиться четыре человека. Информация проверяется, — сказал источник.

Ранее начальник пятого отряда ФПС ГПС ГУ МЧС региону Виктор Тропин рассказал, что на месте падения машины нашли тело мужчины и паспорт женщины.

Как писал NEWS.ru, воздушное судно упало в реку Сухона возле населённого пункта Бобровское в Нюксенском районе 20 октября. Сообщение об инциденте поступило в МЧС в 12:10 мск. Крушение потерпел легкомоторный вертолёт марки Robinson R44, который следовал по маршруту Вологда — Великий Устюг.

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