https://static.news.ru/photo/92628944-bf83-11e9-9450-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Мужчину, устроившего стрельбу и забаррикадировавшегося в продуктовом магазине в подмосковных Котельниках, задержала полиция. Силовики снимают оцепление и покидают место происшествия.

Сотрудники полиции вывели мужчину из магазина, посадили в автомобиль и увезли, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее полицейские выполнили требования стрелка и передали ему бутылку коньяка.

До этого стало известно, что мужчина, устроивший стрельбу в парикмахерской в подмосковных Котельниках, оказался пьян. Он пришёл туда к своей бывшей возлюбленной. Сотрудники полиции пытались обезвредить его с помощью транквилизатора феназепама.

По данным ГУ МВД по Московской области, стрельбу открыл житель микрорайона Белая Дача 1968 года рождения.