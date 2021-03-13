Поезд сбил человека на станции МЦК

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Человек погиб под колёсами электропоезда на станции МЦК «Андроновка». Пострадавший упал на рельсы.

Об этом журналистам ТАСС рассказал анонимный источник в экстренных службах.

На станции МЦК «Андроновка» человек упал на рельсы, его насмерть сбила электричка, — сказал он.

По его словам, в результате ЧП движение поездов не замедлялось.

5 февраля на этой же станции человек упал на рельсы.

Ранее, как писал NEWS.ru, машинист московского метро Алексей Раевский, спасший несколько дней назад упавшего на рельсы ребёнка, назвал тип пассажиров, которые больше всего раздражают его самого и его коллег. Это вечно спешащие люди, которые своими действиями задерживают отправление поезда.

К ним он отнёс граждан, перебегающих из вагона в вагон на станциях, тех, кто бежит вдоль вагона и заходит в последнюю секунду перед закрытием дверей, а также торопящихся, бегущих к готовому отправиться составу, едва сойдя с лестницы или эскалатора.