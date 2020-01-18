Среднемагистральный самолёт ATR72 авиакомпании Utair экстренно приземлился в Ханты-Мансийске после срабатывания датчика утечки топлива.
Пассажирский борт следовал из Екатеринбурга в Сургут.
В полёте командир доложил об утечке топлива и запросил экстренную посадку в Ханты-Мансийске. Самолёт благополучно совершил вынужденную посадку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
В пресс-службе перевозчика уточнили, что пассажиров доставят в Сургут на резервном самолёте и компенсируют время ожидания.
Техники обследуют экстренно приземлившийся ATR72.
Ранее NEWS.ru писал, что лайнер, выполнявший рейс в Тель-Авив, экстренно приземлился в международном аэропорту Галифакса.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен