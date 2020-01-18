https://static.news.ru/photo/92b25172-3a2b-11ea-bfd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Среднемагистральный самолёт ATR72 авиакомпании Utair экстренно приземлился в Ханты-Мансийске после срабатывания датчика утечки топлива.

Пассажирский борт следовал из Екатеринбурга в Сургут.

В полёте командир доложил об утечке топлива и запросил экстренную посадку в Ханты-Мансийске. Самолёт благополучно совершил вынужденную посадку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В пресс-службе перевозчика уточнили, что пассажиров доставят в Сургут на резервном самолёте и компенсируют время ожидания.

Техники обследуют экстренно приземлившийся ATR72.

Ранее NEWS.ru писал, что лайнер, выполнявший рейс в Тель-Авив, экстренно приземлился в международном аэропорту Галифакса.