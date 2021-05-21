Депутат назвал причину гибели рабочих под Ростовом

https://static.news.ru/photo/8af59e4a-ba35-11eb-9d9b-96000091f725_660.jpg Фото: Василий Голубев/vk.com

Трагедия в Ростовской области, где на очистных сооружениях погибли несколько рабочих, скорее всего, связана с нарушением правил техники безопасности. Такие случаи происходят из-за отсутствия готовности трудящихся системно и организованно защищать свои права. Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

Это почти наверняка связано с нарушением правил техники безопасности. Причём при любом развитии событий — даже если сотрудники совершили какие-то ошибки или, к примеру, оборудование оказалось в более высокой степени износа, чем допускается к эксплуатации. Возникает вопрос, почему техника безопасности была нарушена, — прокомментировал парламентарий.

Шеин напомнил, как в мае 2020 года на шахте «Распадская» в Кемеровской области из-за взрывов погибли десятки шахтёров. Потом они перекрывали дороги и участвовали в столкновениях с ОМОНом.

Тогда журналисты спрашивали протестующих: «А почему вы не написали жалобу, что у вас не выполняется техника безопасности, почему не создали профсоюз?» Шахтёры ответили: «Если бы мы создали профсоюз, нас бы уволили на следующее утро». Модель, при которой уничтожена возможность людям эффективно защищать свои права на работе, влечёт за собой разрушение управляемости, в том числе человеческие жертвы и трагедии, — продолжил депутат.

Он предположил, что в случае с Таганрогом «накажут конкретного работодателя и правильно поступят». Однако данная мера не изменит общей картины происходящего.

Это не снимет отсутствие институтов, системы, поэтому надо возвращаться к прежним правилам Трудового кодекса, предполагающим права рабочего класса, возможность защитить свои законные интересы, в том числе с точки зрения безопасности на производстве, — пояснил народный избранник.

Также Шеин не исключил, что после гибели рабочих в Ростовской области парламентарии могут внести законодательную инициативу в защиту прав и интересов рабочего класса, добавив, что только «массовая и серьёзная готовность людей в стране выступать за возврат утраченных трудовых прав может повлечь за собой перемены».

Отдельные эпизоды к таким переменам не приведут, невзирая на их трагичность. А серьёзное массовое движение в защиту прав наёмных работников требует участия людей в судьбе своей страны. В сентябре на выборах мы увидим готовность к этому. Это важный момент, поскольку он показывает — довольны люди происходящим или нет, готовы к переменам или всем удовлетворены, — резюмировал Шеин.

Ранее 21 мая в посёлке Дмитриадовка близ города Таганрога Ростовской области при проведении работ на очистных сооружениях погибли семь человек, ещё двоих искали спасатели. Пятеро рабочих госпитализированы. Позднее количество жертв возросло до 10. Причина смерти — выброс метана.