https://static.news.ru/photo/1e8b8226-bf85-11e9-ac95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Веленгурин Владимир/Global Look Press

Число пострадавших из-за жёсткой посадки Airbus A321 «Уральских авиалиний» в Жуковском возросло с 75 до 76 человек. Об этом заявили в Минздраве Московской области.

В результате аварийной посадки самолёта в Жуковском за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей, — цитирует сообщение « Интерфакс ».

В больницы доставлено 30 человек, в том числе 10 детей. Остальным медпомощь была оказана на месте.

Одна женщина в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована в Раменскую больницу. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь, — добавили в ведомстве.

Как писал News.ru, ранее командир экипажа самолёта Airbus А321, совершившего жёсткую посадку в Подмосковье, Дамир Юсупов рассказал, что его основной задачей при отказе двигателей было как можно мягче посадить самолёт.

Минприроды России потребовало провести проверку мусорных полигонов в районе аэропорта Жуковский. Глава подмосковного Минэкологии Дмитрий Куракин опроверг данные о том, что причиной инцидента могла стать свалка. По его словам, ближайший к месту ЧП полигон был закрыт в 2012 году и не является местом большого скопления птиц, которые попали в двигатель лайнера.