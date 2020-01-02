Стрельба произошла в Торонто. В результате ЧП погиб один человек.
Инцидент случился 1 января,
Оба пострадавших были госпитализированы, один из них умер в больнице. Состояние второго врачи оценивают как тяжёлое.
В настоящий момент полиция ищет преступников.
Ранее, как писал NEWS.ru, неизвестный открыл стрельбу в центре Берлина. По предварительной информации, это случилось в одном из магазинов. Правоохранительные органы считают, что нападавший пытался ограбить торговую точку.
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