https://static.news.ru/photo/910d9eec-2d8a-11ea-831f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrew Francis Wallace/Global Look Press

Стрельба произошла в Торонто. В результате ЧП погиб один человек.

Инцидент случился 1 января, передаёт CBC. Неизвестный расстрелял припаркованный автомобиль. Пули попали в водителя и пассажира.

Оба пострадавших были госпитализированы, один из них умер в больнице. Состояние второго врачи оценивают как тяжёлое.

В настоящий момент полиция ищет преступников.

Ранее, как писал NEWS.ru, неизвестный открыл стрельбу в центре Берлина. По предварительной информации, это случилось в одном из магазинов. Правоохранительные органы считают, что нападавший пытался ограбить торговую точку.