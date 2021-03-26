Неизвестный сообщил о бомбах во всех школах и детсадах Подмосковья

Экстренные службы получили анонимные сообщения о взрывных устройствах, заложенных во всех школах и детских садах Московской области.
Неизвестный отправил эту информацию на электронную посту подмосковного ГУ МЧС. В настоящий момент на места, где могут быть заложены бомбы, направляются представители экстренных служб. Они должны проверить поступившую информацию,
На электронную почту ГУ МЧС России по Московской области поступило анонимное сообщение о том, что во всех школах и детских садах заложены взрывные устройства. На место выехали специалисты, проводится проверка, — рассказал информатор.
Он отметил, что сейчас нет информации о проведении в образовательных учреждениях эвакуации.
Накануне житель Хабаровска, сообщивший о «заминированном» самолёте в местном аэропорту, получил четыре года колонии строгого режима.
Как писал NEWS.ru, 11 февраля все станции метрополитена, детские сады и школы Москвы получили анонимные сообщения о минировании. Только образовательных учреждений оперативникам пришлось проверить более 3,3 тысячи. В целом ни на одном из обследованных объектов образования и транспорта никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было. Уточняется, что все сообщения пришли по электронной почте. Сейчас правоохранительные органы устанавливают причастных к рассылке этих сообщений.