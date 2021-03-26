Неизвестный сообщил о бомбах во всех школах и детсадах Подмосковья

https://static.news.ru/photo/8b042f8a-8e27-11eb-a974-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экстренные службы получили анонимные сообщения о взрывных устройствах, заложенных во всех школах и детских садах Московской области.

Неизвестный отправил эту информацию на электронную посту подмосковного ГУ МЧС. В настоящий момент на места, где могут быть заложены бомбы, направляются представители экстренных служб. Они должны проверить поступившую информацию, передаёт ТАСС со ссылкой на анонимный источник.

На электронную почту ГУ МЧС России по Московской области поступило анонимное сообщение о том, что во всех школах и детских садах заложены взрывные устройства. На место выехали специалисты, проводится проверка, — рассказал информатор.

Он отметил, что сейчас нет информации о проведении в образовательных учреждениях эвакуации.

Накануне житель Хабаровска, сообщивший о «заминированном» самолёте в местном аэропорту, получил четыре года колонии строгого режима.

Как писал NEWS.ru, 11 февраля все станции метрополитена, детские сады и школы Москвы получили анонимные сообщения о минировании. Только образовательных учреждений оперативникам пришлось проверить более 3,3 тысячи. В целом ни на одном из обследованных объектов образования и транспорта никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было. Уточняется, что все сообщения пришли по электронной почте. Сейчас правоохранительные органы устанавливают причастных к рассылке этих сообщений.