Неизвестные сообщили о минировании рейса Белград — Москва

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Неизвестные сообщили о минировании пассажирского лайнера авиакомпании AirSerbia, выполняющего рейс Белград — Москва, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах. Отмечается, что в момент получения сообщения самолёт заходил на посадку в московском аэропорту Шереметьево.

По электронной почте пришло сообщение об угрозе взрыва на борту самолёта Airbus авиакомпании AirSerbia рейсом Белград — Москва, — сообщил собеседник агентства.

Позже стало известно, что борт благополучно приземлился в Шереметьево. После выхода пассажиров специалисты приступили к осмотру воздушного судна.

6 апреля из-за анонимной угрозы минирования здания горадминистрации Томска, работников и посетителей оперативно эвакуировали. Об этом мэрия сообщила в своём Telegram-канале. После осмотра помещений сотрудниками МВД и Росгвардии, выяснилось, что тревога ложная.

Сутками позже аналогичная угроза взрыва поступила в мэрию Хабаровска. Впоследствии выяснилось, что опасности нет. Сотрудники администрации вернулись на свои рабочие места.