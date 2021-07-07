Мощнейший взрыв прогремел в порту Дубая

Сильный взрыв прозвучал в порту Дубая Джебель-Али. Предположительно, он произошёл на территории нефтехранилища.

Одна из ракет, нацеленных на американскую военную базу Айн аль-Асад в Анбаре на западе Ирака, не достигла точки назначения и попала в Джебель-Али в Дубае, где её взрыв привёл к сильному пожару, — пишут в соцсетях.

Также в Сети появилось много фотографий и видео с места взрыва.

This was the explosion heard across Dubai tonight. Details to follow. Praying all are safe. Via @xmufaxsam_ pic.twitter.com/pGUPYx0rUj — Lovin Dubai | ÙÙÚ¤Ù Ø¯Ø¨Ù (@lovindubai) July 7, 2021

Данных о жертвах или пострадавших пока нет. Официально власти Объединённых Арабских Эмиратов пока не прокомментировали произошедшее.

Агентство Reuters подтвердило, что взрыв произошёл в нефтехранилище на территории порта города. Также оно сообщило со ссылкой на официальных лиц США, что по меньшей мере 14 ракет попали в иракскую авиабазу, на которой размещены американские и другие международные силы, в среду, ранив двух американских военнослужащих.

5 июля мощный взрыв произошёл на химическом заводе в районе Бангпхли, пригороде Бангкока, пострадали более 20 человек. После взрыва возник пожар.

UPD: На месте работают спасатели. Подогнали корабль для тушения огня.