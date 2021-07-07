Мощнейший взрыв прогремел в порту Дубая

Сильный взрыв прозвучал в порту Дубая Джебель-Али. Предположительно, он произошёл на территории нефтехранилища.
Одна из ракет, нацеленных на американскую военную базу Айн аль-Асад в Анбаре на западе Ирака, не достигла точки назначения и попала в Джебель-Али в Дубае, где её взрыв привёл к сильному пожару, — пишут в соцсетях.
Данных о жертвах или пострадавших пока нет. Официально власти Объединённых Арабских Эмиратов пока не прокомментировали произошедшее.
Агентство Reuters подтвердило, что взрыв произошёл в нефтехранилище на территории порта города. Также оно сообщило со ссылкой на официальных лиц США, что по меньшей мере 14 ракет попали в иракскую авиабазу, на которой размещены американские и другие международные силы, в среду, ранив двух американских военнослужащих.
5 июля мощный взрыв произошёл на химическом заводе в районе Бангпхли, пригороде Бангкока, пострадали более 20 человек. После взрыва возник пожар.
UPD: На месте работают спасатели. Подогнали корабль для тушения огня.