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Мощнейший взрыв прогремел в порту Дубая

23:20, 07 июля 2021
Фото: سمير النمري Sameer Alnamri / twitter
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Сильный взрыв прозвучал в порту Дубая Джебель-Али. Предположительно, он произошёл на территории нефтехранилища.

Одна из ракет, нацеленных на американскую военную базу Айн аль-Асад в Анбаре на западе Ирака, не достигла точки назначения и попала в Джебель-Али в Дубае, где её взрыв привёл к сильному пожару, — пишут в соцсетях.

Также в Сети появилось много фотографий и видео с места взрыва.

Данных о жертвах или пострадавших пока нет. Официально власти Объединённых Арабских Эмиратов пока не прокомментировали произошедшее.

Агентство Reuters подтвердило, что взрыв произошёл в нефтехранилище на территории порта города. Также оно сообщило со ссылкой на официальных лиц США, что по меньшей мере 14 ракет попали в иракскую авиабазу, на которой размещены американские и другие международные силы, в среду, ранив двух американских военнослужащих.

5 июля мощный взрыв произошёл на химическом заводе в районе Бангпхли, пригороде Бангкока, пострадали более 20 человек. После взрыва возник пожар.

UPD: На месте работают спасатели. Подогнали корабль для тушения огня.

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