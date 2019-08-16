https://static.news.ru/photo/41c9ed80-c10c-11e9-a014-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Гроза, дождь и сильный ветер прогнозируются в Московском регионе утром 18 августа. Об этом предупреждает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В ближайший час с сохранением до 9:00 18 августа по Московской области ожидается гроза с дождём, при грозе усиление ветра порывами до 15 м/с, — говорится в сообщении ведомства.

МЧС посоветовало быть осторожнее и не укрываться возле стен домов, на остановках транспорта, около рекламных щитов и недостроенных объектов, а также под деревьями. Во время движения в автомобиле следует остановиться и закрыть окна.

Как писал News.ru, сотрудники МЧС приступили к откачке воды с улиц города Сочи, подтопленных в результате сильных дождей.