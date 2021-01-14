Машина влетела в витрину кофейни в Петербурге и попала на видео

https://static.news.ru/photo/f5b82fae-5743-11eb-b7e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: pitertop1/vk.com

Легковой автомобиль врезался в витрину кофейни в Санкт-Петербурге. Видео с места события попало в Сеть.

Инцидент произошёл на улице Большая Монетная в Петроградском районе города, передаёт РЕН ТВ. Обстоятельства случившегося в настоящий момент неизвестны.

На опубликованных кадрах видно, что машина пробила двери и окна заведения.

По данным Lenta.ru, иномарку занесло на перекрёстке. Машина врезалась в здание прямо перед пешеходами, переходившими дорогу.

Накануне один человек погиб и ещё четыре пострадали в результате опрокидывания маршрутного автобуса в Ростовской области. Трое пострадавших госпитализированы. Один из них помещён в реанимацию. В числе получивших травмы есть ребёнок. Авария произошла в Красносулинском районе на федеральной автодороге М4 «Дон». Её обстоятельства в настоящее время устанавливаются. В ликвидации последствий ДТП были задействованы 19 человек и семь единиц техники.

Ранее NEWS.ru писал, что суд арестовал водителя грузовика, протаранившего колонну автобусов с военнослужащими в Московской области. В результате ДТП погибли четыре человека и ещё 42 пострадали. По факту происшествия возбуждены два уголовных дела. Мужчина виновным себя не признаёт. По его словам, сами военные должны были обеспечить безопасное прохождение колонны.