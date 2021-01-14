Машина влетела в витрину кофейни в Петербурге и попала на видео

Легковой автомобиль врезался в витрину кофейни в Санкт-Петербурге. Видео с места события попало в Сеть.
Инцидент произошёл на улице Большая Монетная в Петроградском районе города,
На опубликованных кадрах видно, что машина пробила двери и окна заведения.
По данным Lenta.ru, иномарку
Накануне один человек погиб и ещё четыре пострадали в результате опрокидывания маршрутного автобуса в Ростовской области. Трое пострадавших госпитализированы. Один из них помещён в реанимацию. В числе получивших травмы есть ребёнок. Авария произошла в Красносулинском районе на федеральной автодороге М4 «Дон». Её обстоятельства в настоящее время устанавливаются. В ликвидации последствий ДТП были задействованы 19 человек и семь единиц техники.
Ранее NEWS.ru писал, что суд арестовал водителя грузовика, протаранившего колонну автобусов с военнослужащими в Московской области. В результате ДТП погибли четыре человека и ещё 42 пострадали. По факту происшествия возбуждены два уголовных дела. Мужчина виновным себя не признаёт. По его словам, сами военные должны были обеспечить безопасное прохождение колонны.