Колесо обозрения в московском парке остановилось с перевёрнутыми кабинками

https://static.news.ru/photo/fa15fa7e-d4d3-11ea-aa38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скриншот mosconline24/vk.com

Колесо обозрения остановилось в Измайловском парке Москвы. Некоторые кабинки оказались перевёрнуты в воздухе, однако в них не было людей.

На аттракционе в момент ЧП были посетители, передаёт Baza. Причиной стал сбой механизма, который сейчас пытаются починить сотрудники парка. Если возобновить работу не удастся, людей придётся доставать спасателям.

По данным Mash, перевернулась только одна кабинка.

Представитель столичной администрации рассказал журналистам «Говорит Москва», что колесо прокрутили в ручном режиме и выпустили людей. В результате ЧП никто не пострадал.

В настоящее время аттракцион отключили, арендатор вызвал специалистов для оценки ситуации.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ульяновске в городском парке «Семья» на ребёнка упала деталь аттракциона. По словам тёти потерпевшей девочки, инцидент произошёл в пятницу, 31 июля, они вместе катались на аттракционе в бассейне.