Колесо обозрения в московском парке остановилось с перевёрнутыми кабинками

Колесо обозрения остановилось в Измайловском парке Москвы. Некоторые кабинки оказались перевёрнуты в воздухе, однако в них не было людей.
На аттракционе в момент ЧП были посетители,
По данным Mash,
Представитель столичной администрации
В настоящее время аттракцион отключили, арендатор вызвал специалистов для оценки ситуации.
Ранее NEWS.ru писал, что в Ульяновске в городском парке «Семья» на ребёнка упала деталь аттракциона. По словам тёти потерпевшей девочки, инцидент произошёл в пятницу, 31 июля, они вместе катались на аттракционе в бассейне.
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