Источник назвал причину самоубийства сотрудника ФСО в Кремле

https://static.news.ru/photo/5d2471a4-330c-11eb-ac1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анонимный источник в правоохранительных органах рассказал о предполагаемой причине самоубийства сотрудника ФСО на территории Московского Кремля.

Нет, [самоубийство] не связано с условиями службы, — ответил он на соответствующий вопрос сотрудника ТАСС.

По его словам, вероятно, мужчина совершил суицид из-за личных проблем. Он отказался от других комментариев по этому вопросу, сообщив, что силовики проводят проверку по данному факту.

Другой информатор агентства опроверг появившуюся ранее информацию о том, что совершивший самоубийство сотрудник служил в подразделении личной охраны президента.

При этом коллеги погибшего сообщили изданию Baza, что причиной самоубийства могли стать многочисленные переработки и равнодушное отношение руководства ФСО.

Накануне стало известно, что сотрудник ФСО покончил с собой на территории Кремля. Жене погибшего не сообщили о причинах смерти мужа.

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