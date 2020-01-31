Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил повести тщательное исследование всех обстоятельств обрушения крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский». При необходимости он пообещал привлечь следователей центрального аппарат ведомства, у которых есть релевантный опыт.
Об этом журналистам «Интерфакса»
В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу, — подчеркнула она.
Петренко добавила, что сотрудники ведомства изымают документацию, осматривают место ЧП и опрашивают свидетелей.
Как писал NEWS.ru, ранее региональное управление МЧС сообщило, что под завалами СКК могут быть люди. Снос здания был организован для строительства ледовой арены, которая по замыслу создателей станет крупнейшей в мире.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен