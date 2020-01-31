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Электропоезд врезался в тупик в депо Куровская в Московской области. Второй вагон электрички разорвало на две части.

Состав был только что отремонтированным. Поезд выкатывали из производственного помещения, но стрелка по ошибке направила его не на тот путь, передаёт «Московский Комсомолец» со ссылкой на источник. Машинист из-за неполадок...