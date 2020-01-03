Пожар произошёл в новогоднюю ночь в квартире на 14-м этаже жилого дома в Самаре. Причиной стало попадание фейерверка в окно.
Об этом рассказал начальник главка МЧС Олег Бойко,
В результате загорелись домашние вещи на балконе. В момент ЧП дома никого не было. В качестве предварительной причины называют нарушение правил противопожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий.
Ранее NEWS.ru сообщал, что петарда взорвалась в руках у жителя Омска. Происшествие попало на видео.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен