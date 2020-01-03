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Пожар произошёл в новогоднюю ночь в квартире на 14-м этаже жилого дома в Самаре. Причиной стало попадание фейерверка в окно.

Об этом рассказал начальник главка МЧС Олег Бойко, передаёт РИА Новости. Инцидент произошёл в доме 137 по улице 6-я Просека.

В результате загорелись домашние вещи на балконе. В момент ЧП дома никого не было. В качестве предварительной причины называют нарушение правил противопожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий.

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