В Ачинске Красноярского края, где взорвались склады боеприпасов, власти заявляют о «стабилизации ситуации». По утверждению администрации, опасности расширения зоны ЧП нет, как и радиационной угрозы, слухи о которой распространяются по городу. Житель региона Виктор Самусенко рассказал News.ru об обстановке в городе, страхах местного населения, разлетающихся по округе снарядах, а также о происхождении панических слухов.

О настроениях в городе

Когда прогремели первые взрывы, в посёлке Каменка началась паника. Люди в страхе бежали к машинам — уезжать, потому что из города их гнал страх.

В городе взрывы стихли к 5–6 утра. Воинская часть находится за горой, и поэтому звуки в город не доходят. Утром люди — те, кто мог вернуться — начали возвращаться в Ачинск, в те посёлки, которые не были оцеплены. Абсолютно буднично шли на работу, обедали в столовых, естественно, обсуждали, что происходит, но паники никакой не было.

Во второй половине дня я бродил по Ачинску по работе и наблюдал, как люди абсолютно буднично занимаются своими делами: идут в ларёк за пивком, идут с работы, пробочки обычные, будничные. То есть, конечно, сначала всем было страшно, но на второй день, когда взрывов стало не слышно, люди начали психологически расслабляться. Вроде бы всё нормально, можно жить дальше.

Чп

Ну и опять же, это же сибиряки, понимаете? Люди довольно прожжённые. Никому не нужно было объяснять: все знают, что это воинская часть, там много военной техники. Когда начала взрываться Каменка, все люди понимали, что там находятся оружейные склады. Это не Чернобыль. Все отлично понимали, что загорелась Каменка, а если загорелась Каменка — это полная задница и, наверное, лучше свалить из города. Потому что, не дай бог, там лежат какие-то реактивные снаряды, — а они, кстати, там есть, — которые могли бы с ящика стартовать и лететь на десятки километров. И людей можно понять, конечно, им хотелось уехать подальше от города.

О самостоятельных попытках эвакуироваться из Ачинска

Если коротко, вчера вечером началась полная жесть. Самые сильные взрывы были около шести вечера по красноярскому времени, это плюс четыре [часа] по Москве. Взрывы были огромные, в соцсетях куча видео, как это выглядело. Страшные «грибы», причём не дыма, а именно взрывной волны, сильная детонация, паника людей, естественно, в первые часы. Затем огромные пробки на выезде из Ачинска. Люди простояли по 2,5–3 часа.

Пока ехал в город, общался с людьми, покинувшими Ачинск. По их словам, взрывы были очень сильные, даже на расстоянии 10–12 километров от эпицентра «гуляла» металлочерепица на крышах. Собственно, под утро, когда я приехал в Ачинск, мне казалось, что взрывы стихли, пока я почти не добрался к центру взрывов — в СНТ «Чистый ручей» — так он, кажется, называется. Там, естественно, стоит кордон полиции со всех сторон, во все эти населённые пункты и дачи полиция не пускает. Мы пробрались через тайгу, околицами, в итоге оказалось, что рвёт-то дай бог. А в городе взрывов действительно не слышно больше.

Телеканал ОСА/ТАСС Телеканал ОСА/ТАСС

Об освещении инцидента в СМИ

Я даже разозлился: корреспондент «России 24» рассказывает в прямом включении от ачинской мэрии, что всё хорошо, наконец-то детонация прекратилась, а там реально взрывы продолжаются с интервалами в 15–20 секунд. Они просто не такие мощные, не такие громкие, а рвутся снаряды постоянно: к примеру, в одну минуту «рвёт» с интервалами в 15–20 секунд, потом три минуты затишье, потом снова канонада. Поэтому взрывы продолжаются, и именно поэтому появилось сообщение, что мэрия Ачинска продлила до вечера запрет для людей на возвращение в их жилища. Но мне кажется, что это продлится не только до вечера, но и на следующий день-два-три. Потому что сейчас непонятно одно — и об этом не говорят — есть ли всё-таки угроза возникновения пожара и дальнейших взрывов на соседнем складе.

Как я понимаю, на этот вопрос ни МЧС, ни Минобороны тоже не могут ответить. Они летают своим бесчисленным количеством дронов вокруг территории, но ответа на этот вопрос пока нет. Поэтому людей пока решили не пускать. Может быть, сейчас тихонько «дорвёт» вот эти раскалившиеся от температуры горячие снаряды с тротилом, а может быть, и нет.

В общем, мы походили по этому СНТ. Там действительно лежат проломившие асфальт снаряды, 152-й калибр, это калибр противотанковый. Использовался на ИСУ-152 «Зверобой», например. Это действительно очень тяжёлая штука. Благо, что они хранились без наконечников боевых, как им и положено храниться. То есть в них, насколько мы поняли, рвётся именно тротиловый заряд, который придаёт снаряду реактивность, поэтому они просто летят, подорвавшись, и «плюхаются» со всей дури на асфальт, на огороды и так далее. В посёлке Каменка сгорело пять домов, везде выбиты стёкла. Но в самом посёлке мы не были, это по рассказам местных жителей, которые имеют отношение к службам, занимающимся там ликвидацией, спасением и пожаротушением. Они говорят, что окна выбиты и сгорело пять деревянных домов.

О паникёрах

Слухи. Вот, кстати, как всегда приходят эти паникёры в соцсети, поотрывать бы им пальцы. Пишут, что там хранились радиоактивные заряды, боеголовки, что Каменка с лица земли стёрта. Это всё чушь полная. К сожалению, нагнетают обстановку, в том числе и местные журналисты. Вот смотрю, одна журналистка раздаёт всем комментарии, реально нагнетая панику.

Об атмосфере в Ачинске. Взрывов не слышно. Проблема вернуться домой существует лишь у людей, живущих в окрестных посёлках, которые находятся ближе к воинской части. Непонятно, когда они смогут вернуться. Но есть и люди, которые там остались. Например, сегодня в СНТ мы видели, как председатель этого товарищества с мужиками оставшимися тушат дачи. У них сгорели два дома, ещё два они отстояли и соседнюю улицу отстояли. Люди остались и говорят: «Пожарных сюда не пускают, мы тут сами себе предоставлены, кто кроме нас будет спасать?» А я стою, мне страшно, я на войне не был, хоть и в армии служил. Неприятные ощущения. То есть там что-то «бахнет», сразу смотрю на гору — летит там что-то или нет. Вот в такой атмосфере они ходят и тушат свои дачи.

Это место, кстати, называется «ачинской Рублёвкой». Там порядка 600 участков, я видел там человек десять, часть из них тушат пожары, часть — ходят по соседям и кормят кроликов, кур, потому что скотина у людей осталась, они созваниваются, переживают. Полиция, естественно, никого не пускает, и люди переживают, звонят соседям, кто остался, говорят: «Пожалуйста, Танечка, сходи покорми моих кроликов и кур». Всё-таки жалко, они живые, во-первых; во-вторых — какой-никакой продовольственный запас. Ачинск небогатый город.

Чп

Вчера было десяток-другой залпов, рвалось сразу большое количество боеприпасов. Одно дело, когда взрывается одна болванка, другая, третья поодиночке, а другое дело — когда огонь доходит до угла военного склада, где стоят вместе ящики со снарядами. Они детонируют вместе. Естественно, от взрыва трясётся всё. От города воинскую часть немного закрывает гора. Сейчас взрывы локальные, но, по моим ощущениям, даже если стоишь в трёх-четырёх километрах от границы воинской части, в пяти километрах от эпицентра, взрывы хорошо ощущаются. Просто туда не пускают.

Напомним, 5 августа в окрестностях города Ачинск Красноярского края взорвался склад боеприпасов. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие. По данным СМИ, пожар охватил два хранилища, где находятся в общей сложности около 40 тысяч артиллерийских снарядов калибра 125 и 152 мм. Спасатели эвакуировали жителей ближайших населённых пунктов.