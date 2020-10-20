Директор вотчины Деда Мороза погиб при крушении вертолёта под Вологдой

https://static.news.ru/photo/ab81f226-12d8-11eb-8cc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: vustug_info/vk.com

На борту вертолёта, потерпевшего крушение в Вологодской области, находился Олег Васильев, генеральный директор вотчины Деда Мороза в Великом Устюге.

О смерти мужчины сообщил его заместитель Андрей Геркулесов.

Планировалось наладить вертолётное сообщение с вотчиной. На борту были Олег Александрович и инвестор, — рассказал он.

В администрации губернатора Вологодской области подтвердили, что Васильев был на борту и не выходит на связь. Также в вертолёте летела девушка 1993 года. Она представляла организацию, которая собиралась развивать туристические лётные маршруты в Великий Устюг, передаёт «Подъём».

Ранее начальник 5-го отряда ФПС ГПС ГУ МЧС по региону Виктор Тропин рассказал, что на месте падения машины нашли тело мужчины и паспорт женщины.

Как писал NEWS.ru, воздушное судно упало в реку Сухона возле населённого пункта Бобровское в Нюксенском районе 20 октября. Сообщение об инциденте поступило в МЧС в 12:10 мск. Крушение потерпел легкомоторный вертолёт марки Robinson R44, который следовал по маршруту Вологда — Великий Устюг.