Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поезда Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена двигаются с перебоями. Причиной стало падение человека на рельсы.

Инцидент произошёл на станции «Рязанский проспект», передаёт ТАСС со ссылкой на источник. В результате ЧП персоналу пришлось временно отключить электроснабжение.

В настоящий момент напряжение удалось восстановить, движение составов входит в график.

Ранее, как писал NEWS.ru, на вокзале в швейцарском городе Люцерн прибывший из Цюриха поезд не смог вовремя затормозить и врезался в платформу. В результате 12 пассажиров получили ранения.

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