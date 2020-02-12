Поезда Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена двигаются с перебоями. Причиной стало падение человека на рельсы.
Инцидент произошёл на станции «Рязанский проспект»,
В настоящий момент напряжение удалось восстановить, движение составов входит в график.
Ранее, как писал NEWS.ru, на вокзале в швейцарском городе Люцерн прибывший из Цюриха поезд не смог вовремя затормозить и врезался в платформу. В результате 12 пассажиров получили ранения.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен