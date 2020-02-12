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Следователи считают, что совершивший самоубийство бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов специально взял на заседание суда флягу с алкоголем. Таким образом мужчина сумел обмануть приставов.

Подсудимый несколько раз посещал здание и два года проработал в службе исполнения наказаний, передаёт Baza. Согласно этой версии, преступник сам достал ёмкость после звона металлодетектора и объяснил, что оборудование реагирует...