Бойцы ВДВ подрались с росгвардейцами в парке Горького

https://static.news.ru/photo/de542100-d4cc-11ea-bf8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Драка между бойцами ВДВ и сотрудниками Росгвадии произошла в московском парке Горького. Конфликт начался, когда один из празднующих солдат ударил росгвардейца.

По данным Telegram-канала Baza, нескольких нападавших задержали . Avtozak LIVE сообщает , что в драке участвовали срочники Росгвардии, а также сотрудники ОМОНа.

Очевидец рассказал журналистам РИАМО, что перед инцидентом силовики начали задерживать одного из десантников.

Его (десантника — NEWS.ru.) начали скручивать, но он, видимо, был в пьяном состоянии. За него вступились все его сотоварищи и начали оттеснять полицию, — подчеркнул он.

По данным агентства, активной драки не было: силовики выстроились в ряд и создали оцепление, а после потасовки задержанного отпустили. При этом опубликованные в Telegram кадры демонстрируют моменты активной драки.

2 августа в России традиционно отмечается День воздушно-десантных войск.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Владимир Шаманов, прежде командовавший Воздушно-десантными войсками, заявил: обидчикам России придётся иметь дело с десантниками. Он напомнил, что в Рязанском воздушно-десантном училище можно увидеть плакат: «Кто обидит Россию, будет иметь дело с ВДВ». Это же не просто бравада, а конкретное предупреждение, отметил Шаманов.