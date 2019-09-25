Лобовое столкновение рейсового автобуса с легковой машиной произошло в Шелеховском районе Иркутской области. МЧС уточняет информацию о пострадавших.
По данным ведомства, ДТП случилось в населённом пункте Баклаши, где водитель автомобиля Nissan AD не справился с управлением и въехал в автобус ПАЗ, передаёт
На месте аварии находятся 22 представителя оперативных служб и девять единиц техники.
Как писал News.ru, ранее ДТП с участием пешехода произошло на юго-востоке Москвы. Водитель легкового автомобиля сбил девушку в столичном районе Печатники.