https://static.news.ru/photo/3e343054-df98-11e9-9d2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Лобовое столкновение рейсового автобуса с легковой машиной произошло в Шелеховском районе Иркутской области. МЧС уточняет информацию о пострадавших.

По данным ведомства, ДТП случилось в населённом пункте Баклаши, где водитель автомобиля Nissan AD не справился с управлением и въехал в автобус ПАЗ, передаёт РИА Новости .

На месте аварии находятся 22 представителя оперативных служб и девять единиц техники.

Как писал News.ru, ранее ДТП с участием пешехода произошло на юго-востоке Москвы. Водитель легкового автомобиля сбил девушку в столичном районе Печатники.