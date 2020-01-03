Артист амстердамского театра «Карре» упал с 10-метровой высоты. Он выполнял представление «Небесные ангелы».
В мероприятии также участвовал ещё один акробат,
В настоящий момент о состоянии пострадавшего ничего не известно. После ЧП всех зрителей вывели из зала и дальнейшее выступление было отменено.
Ранее NEWS.ru писал о том, что канатоходец сорвался с верёвки, выполняя трюк без страховки, в Тольятти. В какой-то момент он потерял равновесие и упал на арену, приземлившись на голову.
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