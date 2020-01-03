https://static.news.ru/photo/642bca54-2e5f-11ea-91cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: at5.nl

Артист амстердамского театра «Карре» упал с 10-метровой высоты. Он выполнял представление «Небесные ангелы».

В мероприятии также участвовал ещё один акробат, передаёт Нидерландская телерадиовещательная корпорация. Очевидцы рассказывают, что после падения мужчина лежал без сознания на полу.

В настоящий момент о состоянии пострадавшего ничего не известно. После ЧП всех зрителей вывели из зала и дальнейшее выступление было отменено.

Ранее NEWS.ru писал о том, что канатоходец сорвался с верёвки, выполняя трюк без страховки, в Тольятти. В какой-то момент он потерял равновесие и упал на арену, приземлившись на голову.