Золотовалютные резервы России обновили исторический максимум

Золотовалютные международные резервы России обновили исторический максимум. По состоянию на 22 октября они составили $621,6 млрд, говорится на сайте Центробанка.

Таким образом, за неделю с 15 по 22 октября международные резервы увеличились на $1,3 млрд, или на 0,2%. За 2020 год они выросли на 7,5% и на 1 января 2021 года составляли $595,8 млрд. Эти резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте. Между тем внешний долг России с начала этого года вырос на $21,9 млрд (4,7%) и составил $489,2 млрд.

Ранее сообщалось, что Россия входит в топ-5 стран мира по объёму международных резервов, уступая по данным показателям только Китаю, Японии, Швейцарии и Индии. Кроме того, за последние годы страна заметно увеличила долю золота в своих международных резервах — с 7,8% на начало 2014 года до 23,3% по итогам 2020 года. При этом золото является так называемым «активом-убежищем» в период высокой инфляции и низких ставок, однако при замедлении инфляции драгоценный металл теряет привлекательность.