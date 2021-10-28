Золотовалютные резервы России обновили исторический максимум

Золотовалютные международные резервы России обновили исторический максимум. По состоянию на 22 октября они составили $621,6 млрд, говорится на сайте Центробанка.
Таким образом, за неделю с 15 по 22 октября международные резервы
Ранее сообщалось, что Россия входит в топ-5 стран мира по объёму международных резервов, уступая по данным показателям только Китаю, Японии, Швейцарии и Индии. Кроме того, за последние годы страна заметно увеличила долю золота в своих международных резервах — с 7,8% на начало 2014 года до 23,3% по итогам 2020 года. При этом золото является так называемым «активом-убежищем» в период высокой инфляции и низких ставок, однако при замедлении инфляции драгоценный металл теряет привлекательность.