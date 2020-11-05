Золотце наше: сколько стоит вырастить ребёнка в России

Ещё в советские времена говорили: воспитать одного ребенка, как купить автомобиль «Волга». Сегодня это, скорее, как купить трёхкомнатную квартиру. Для того, чтобы родить и обеспечить хотя бы одного ребёнка в нашей стране, нужно быть как минимум очень обеспеченным человеком, как максимум — миллионером. NEWS.ru попытался подсчитать, в какую сумму россиянам обходятся дети.

Рождение и воспитание ребёнка — процесс непростой, причём не столько с физической стороны (хотя и физически это, бесспорно, нелегко), сколько с материальной. Неудивительно, что часть семейных пар где-то сознательно, а где-то бессознательно отказывается от того, чтобы в их доме появился кто-то третий. Во-первых, для новоиспечённых родителей меняется привычный уклад жизни. Во-вторых, что не менее важно, семейный бюджет начинает нести потери в связи с резким ростом расходов, отмечает старший научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Елена Кочкина.

Суммы приличные как ни считай. И когда люди решаются реализовать одну из социальных потребностей личности — потребность в детях — мало кто из них понимает во что ввязывается. Есть очень интересные опросы общественного мнения. При рождении второго ребенка семья в 60% случаев попадает в ряды бедных. Это и понятно, ведь семейный бюджет делится уже не на двоих и троих, а на четверых. При этом в семье начинают считать каждую копейку. Елена Кочкина старший научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН старший научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН

Чтобы вырастить ребёнка до совершеннолетия придётся израсходовать на него не один миллион рублей. Скажем, если отталкиваться от размера алиментов, то каждый родитель должен тратить на одного ребёнка 25% своего дохода. Если верить официальной статистике, средняя заработная плата в 2020 году в РФ составляет 50 тыс. рублей. Таким образом, средняя российская семья должна (но не обязана) тратить на одного ребёнка в месяц 25 тыс. рублей. Итого в среднем по России ежегодные «детские» расходы составят 300 тыс. рублей или в целом за 18 лет — 5,4 млн рублей.

Andrey Arkusha/Russian Look

Однако, по словам Елены Кочкиной, данная методика некорректна и «способна далеко не туда увести того, кто ею пользуется». Впрочем, результаты подсчётов, основанные на алиментах, вполне соотносятся с другой статистикой. Так, согласно исследованию Synovate Comcon, в 2012 году в городах-миллионниках родители ежемесячно тратили на ребёнка 14 тыс. рублей, в Москве — на 20% больше, примерно 17 тыс. рублей. В исследовании участвовали по 2,8 тыс. родителей и их детей в возрасте 4–15 лет из городов-миллионников (там проживает около 3 млн детей этого возраста). Около трети в структуре расходов на детей заняли траты на питание, порядка 30% — детская одежда и обувь, 12% — расходы, связанные с образованием детей, 7% — траты на детский отдых и развлечения.

Вряд ли эта структура сильно изменилась сегодня. Что касается финансовой стороны исследования, то можно математически рассчитать насколько за восемь лет могли вырасти ежемесячные расходы на детей. Возьмём за основу среднюю величину прожиточного минимума для детей в России. В 2012 году этот показатель составлял 6 432 рубля. Во II квартале 2020 года он равнялся 11 423 рублям (величина прожиточного минимума на III квартал в настоящее время не установлена). Таким образом, за восемь лет рост составил 77%. Предположим, что с учётом инфляции, роста средней заработной платы по стране, расходы на детей выросли на те же 77%, что и прожиточный минимум. Отсюда выходит, что сегодня родители тратят на одного ребёнка 24,7 тыс. рублей в месяц, в Москве (опять же с учётом более высокой зарплаты и уровня жизни в столице) — 30,9 тыс. рублей. В итоге один ребёнок обходится родителям в 296 тыс. рублей (в Москве — в 361 тыс.) в год. За 18 лет они потратят на него 5,3 млн рублей (в Москве — 6,4 млн). С одной стороны, для кого-то цифры фантастические, с другой — в чём-то вполне реальные.

Если вести подсчёт расходов исключительно через призму прожиточного минимума на ребёнка, цена вопроса снизится как минимум вдвое. Однако, по словам Елены Кочкиной, именно данная методика способна наглядно продемонстрировать тот минимум, который по мнению государства необходим для поддержания самого скромного уровня жизни ребёнка.

Предпочтительнее опираться на методику расчёта с использованием величины прожиточного минимума, размер которого определяет правительство. То есть это некий государственный минимальный стандарт. Мы не говорим здесь о каких-то специфических расходах. Это тот минимум, который позволяет ребёнку выживать, если говорить о физическом выживании, — объяснят эксперт.

Сегодня, как сказано выше, прожиточный минимум составляет 11 423 рубля. Допустим, этот минимум родители ежемесячно тратят на своего ребёнка. Соответственно, ежегодные расходы составят 137 тыс. рублей, за 18 лет — 2,4 млн рублей. Однако и здесь мы не берём в расчёт ежегодную инфляцию. При этом считаем, что это тот объём затрат, который еле-еле позволяет родителям поддерживать минимально необходимый уровень жизни их чада.

Hans Lippert/imageBROKER.com/Global look Press

В том случае, если речь идёт о воспитании ребенка «среднего класса», прожиточный минимум нужно хотя бы удвоить, уверена старший научный сотрудник ИСЭПН РАН.

Здесь уже возникают большие расходы на дополнительное образование, которое в нашей стране практически везде стало платным. За норму возьмём, что ребенок здоров, мотивирован после школы на дальнейшее образование. Пусть это будет вуз того же региона, где и проживает семья. В этом случае можно говорить уже о двух прожиточных минимумах, — отмечает Елена Кочкина.

Таким образом, в среднем родители тратят на ребёнка в первые 18 лет его жизни 5,1 млн рублей. Для сравнения: сегодня на эти деньги можно купить квартиру, машину бизнес-класса или дважды в год отдыхать на Мальдивах в течение 12 лет.

Понятно, что эти подсчёты условны, но они опираются в том числе на вполне официальные данные. К тому же, каждая семья тратит на своего ребёнка в меру собственных возможностей. И ещё стоит учитывать, что до трети семей в России — это женщины, в одиночку воспитывающие своих детей. Финансовых возможностей у одиноких мам меньше, чем у полных семей, где работают оба родителя. В любом случае, рождение и обеспечение ребёнка — дорогое удовольствие с финансовой точки зрения. Доходы родителей зачастую не поспевают за растущими расходами на детей. Несмотря на всё это, для большинства людей дети — смысл жизни, поэтому любое вложение средств в данном случае безоговорочно оправдано.