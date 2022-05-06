Журнал Economist позитивно оценил состояние экономики России Журнал Economist: российская экономика на фоне санкций сохраняет устойчивость

Фото Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Британский журнал Economist считает, что экономика России сохраняет устойчивость даже на фоне введённых в отношении неё «беспрецедентных санкций». Предсказания о её коллапсе не подтверждаются, говорят авторы публикации.

Издание отмечает, что данный тезис подтверждается некоторыми фактами. В частности, российский рубль сохраняет ту же ценность, что и до начала спецоперации. Этому способствовали контроль за движением капитала и повышение процентной ставки. Также Москва продолжает выплаты по иностранным облигациям.

В Economist подчеркнули, что показатели российской экономической активности «в режиме реального времени» также в большей степени «держатся». Не намного уменьшилось потребление электроэнергии в стране, но россияне снова «довольно свободно» тратят деньги в кафе, барах и ресторанах, указали в журнале.

Российская экономика, несомненно, сжимается, но прогнозы некоторых экономистов о снижении ВВП до 15% в текущем году начинают выглядеть пессимистично, — отмечает Economist.

Авторы утверждают, что ключевой причиной устойчивости российской экономики являются энергоресурсы, и пока в Европе не введут эмбарго на российскую нефть, экономика России будет постепенно двигаться вперёд.

Ранее стало известно, что российская экономика сможет выдержать возможное эмбарго Евросоюза на импорт нефти, пишет Financial Times со ссылкой на экспертов. По их мнению, «уровень турбулентности» в бюджете РФ будет зависеть от того, насколько быстро производители перестроят логистику на азиатские страны. При этом стоимость углеводородов после отказа ЕС может существенно вырасти, что компенсирует выпадающие доходы России.