Жителям России могут запретить занимать, чтобы заработать

Центральный банк России планирует рассмотреть предложение о запрете на инвестирование гражданами заёмных средств. Об этом пишет «Коммерсант».

Таким образом Центробанк ищет способы обезопасить жителей страны от потери денег в мошеннических структурах. Потребительские кредиты могут быть использованы для любой деятельности, кроме как в предпринимательских и инвестиционных целях, отмечает издание. Самостоятельные инвестиции попадают под это ограничение, поэтому вкладчики финансовых пирамид нарушают закон.

С предложением о введении ответственности к ЦБ обратились из Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров. Там отметили, что около 30% жертв мошенников теряют не только свои, но и кредитные средства.

Ранее сообщалось, что россиянам рекомендовано разместить финансовую «подушку безопасности» на коротких депозитах сроком от трёх до шести месяцев, а также на облигациях федерального займа со сроком погашения в три — пять лет. Об этом сообщил начальник управления операций с ценными бумагами МТС Банка Роман Дмитриев.

По его словам, с повышением ключевой ставки банки начали поднимать процентные ставки по депозитам, однако рост ставок в долгосрочной перспективе пока неясен. Поэтому часть накоплений следовало бы держать в относительно коротких депозитах на три — шесть месяцев, а после нормализации денежно-кредитной политики и повышения ставок по длинным срокам разместить средства по более привлекательным ставкам и на более длительный срок в два-три года.