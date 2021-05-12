Жители США массово скупают бензин после кибератаки на Colonial Pipeline

https://static.news.ru/photo/a4b30920-b34c-11eb-85a2-96000091f725_660.jpg Фото: The Palm Beach Post/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американцы начали массово скупать топливо после атаки на Colonial Pipeline, пишет CNN Business. Власти просят жителей США не поддаваться панике, так как топливо есть в достаточном количестве.

Так, автозаправочные станции на юго-востоке США сообщили о перебоях в поставках бензина и его отсутствии. 12 мая топлива не оказалось на 28,2% всех заправочных станций в Северной Каролине, 17,5% в Джорджии и 17,1% в Вирджинии. Кроме того, нехватка была отмечена в Южной Каролине (16,2%), Флориде (4,6%) и Мэриленде (4,1%).

Специалисты и власти штатов обратились к населению с просьбой остановиться, поскольку паническая скупка лишь затруднит ситуацию.

7 мая Colonial Pipeline сообщила о кибератаке на свои системы с применением вируса-вымогателя. Преступникам удалось похитить около 100 Гб данных. Руководство компании ведёт работу над восстановлением сведений и возвращением к деятельности в штатном режиме.

10 мая стало известно, что из-за совершённой кибератаки американский Минтранс объявил режим чрезвычайной ситуации в нескольких штатах, туда поручено обеспечить немедленную транспортировку бензина и других видов топлива. Режим ЧП введён на 30 дней и может быть продлён.

Хакеры, совершившие кибератаку на системы трубопроводного оператора США Colonial Pipeline, могут быть связаны с Россией, сообщил ранее телеканал CNN. Утверждается, что атаку якобы провела группа хакеров DarkSide, она обычно атакует страны, в которых не говорят по-русски.