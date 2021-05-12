Жители США массово скупают бензин после кибератаки на Colonial Pipeline

Американцы начали массово скупать топливо после атаки на Colonial Pipeline, пишет CNN Business. Власти просят жителей США не поддаваться панике, так как топливо есть в достаточном количестве.
Так, автозаправочные станции на юго-востоке США
Специалисты и власти штатов обратились к населению с просьбой остановиться, поскольку паническая скупка лишь затруднит ситуацию.
7 мая Colonial Pipeline сообщила о кибератаке на свои системы с применением вируса-вымогателя. Преступникам удалось похитить около 100 Гб данных. Руководство компании ведёт работу над восстановлением сведений и возвращением к деятельности в штатном режиме.
10 мая стало известно, что из-за совершённой кибератаки американский Минтранс объявил режим чрезвычайной ситуации в нескольких штатах, туда поручено обеспечить немедленную транспортировку бензина и других видов топлива. Режим ЧП введён на 30 дней и может быть продлён.
Хакеры, совершившие кибератаку на системы трубопроводного оператора США Colonial Pipeline, могут быть связаны с Россией, сообщил ранее телеканал CNN. Утверждается, что атаку якобы провела группа хакеров DarkSide, она обычно атакует страны, в которых не говорят по-русски.