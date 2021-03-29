Жириновский предрёк крах российской экономики после пандемии

https://static.news.ru/photo/07477fbe-90a5-11eb-8c4a-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: ldpr.ru

Российская и мировая экономика никогда полностью уже не восстановится, так как пандемия коронавируса нанесла страшный удар. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Не надо лелеять какие-то мечты: «всё, завтра заживём лучше». Ведь нанесён страшный удар, такого никогда не было. Всё остановилось, все рухнули, — цитирует его URA.RU.

Жириновский добавил, что ситуацию можно сравнить с нарушениями в здоровье человека. Полностью восстановиться после болезни уже нельзя, так как нарушены все системы внутренних органов и это может через время проявиться.

По мнению парламентария, простой растянулся практически на год, тогда как предприятия из-за нескольких дней простоя теряют большие деньги. В этом случае восстановиться после пандемии может малый и крупный бизнес, а средний уже погиб, считает Жириновский.

Ранее Жириновский предложил начать наступление на Вооружённые силы Украины. По его мнению, нужно «долбануть» по Украине, чтобы «не осталось ни одного солдата и офицера».

По словам Жириновского, после этого на Западе «все побледнеют», а президент США сойдёт с ума. Он добавил, что России необходимо положить конец ситуации, которая складывается на востоке Украины, а не ждать провокаций со стороны Киева, писал NEWS.ru.