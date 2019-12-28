https://static.news.ru/photo/4a7aa89a-2af5-11ea-8219-fa163e074e61_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил о завершении 30 декабря четырёхдневных переговоров с «Газпромом» в Вене.

Сегодня в 05:28 закончили практически круглосуточный четырёхдневный переговорный марафон с «Газпромом» в Вене, — цитирует ТАСС Макогона.

Ранее NEWS.ru писал, что закон о создании независимого оператора газотранспортной системы и выделении ГТС из структуры компании «Нафтогаз» вступил в силу на Украине. Рада приняла закон 31 октября, а 15 ноября его подписал президент страны Владимир Зеленский. В тексте документа говорится, что он вступает в силу «со дня, следующего за днём его опубликования».

Киев очень хочет завершить процесс сертификации независимого оператора ГТС до конца года. Внедрение энергетического законодательства ЕС поможет Украине на его основе заключать контракты с Россией и другими поставщиками газа, пояснял ранее премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Правительство страны также сообщало, что новый оператор ГТС не будет продан, сдан в аренду или в концессию. Владельцем 100% акции компании при этом будет государство.

Как рассчитывает украинское руководство, оператор ГТС Украины будет сертифицирован национальным регулятором, а до 1 января 2020 года это подтвердит секретариат европейского Энергетического сообщества.