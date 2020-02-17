https://static.news.ru/photo/ade3f640-5140-11ea-ab36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Бизнесмены обратились в правительство с просьбой проверить завышение кредитных ставок для застройщиков, использующих эскроу-счета. Также предлагается обязать банки предоставлять сведения о стоимости проектного финансирования.

Письмо вице-премьеру Марату Хуснуллину направил член генсовета «Деловой России» Владимир Прохоров. Кредитные ставки под строительство жилья на сегодня составляют 12–14%, а иногда достигают и 18%. При этом официальный показатель ЦБ равен 5–7%, в некоторых случаях — 1%, сообщают «Известия».

Подобные разночтения могли появиться потому, что условия договоров между банком и застройщиком являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению. То есть, делает вывод Прохоров, минимальные ставки банки готовы предоставлять крупным застройщикам, а средний и мелкий бизнес переплачивает за риски.

Центробанк на этот ответил, что размер кредитной ставки для заёмщика целиком зависит от оценки риска и проекта. В пресс-службе регулятора уверяют, что средняя ставка на всём жизненном цикле кредита составляет порядка 6,5%.

Если уровень покрытия заёмных средств на эскроу-счетах выше 100%, то ставка может быть ниже и в некоторых случаях составляет порядка 1% годовых, — приводит издание слова представителя ЦБ.

Ставка по кредиту устанавливается в индивидуальном порядке, по проектному финансированию с эскроу-счетами средний размер ставки за весь период попадает в диапазон Банка России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство России внесло коррективы в порядок использования средств материнского капитала для улучшения жилищных условий. Теперь эти деньги можно направлять на эскроу-счета для приобретения недвижимости.