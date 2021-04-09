Застройщик объяснил причину роста цен на жильё

https://static.news.ru/photo/3b40fffc-99a1-11eb-8832-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на жильё в России повышаются по нескольким причинам. Это реформа отрасли, увеличение себестоимости материалов и возможный сговор поставщиков.

Так объяснил ситуацию с недвижимостью в стране президент группы компаний «Интеко» Александр Николаев. Также одной из причин роста цен застройщик назвал открытие эскроу-счетов. Что касается стройматериалов, специалист привёл в пример арматуру, цены на которую с 2019 года увеличились почти в два раза с 31 тысячи рублей за тонну до 58 тысяч, сообщает РБК.

При этом Николаев сослался на слова зампреда правительства Марата Хуснуллина о том, что возможен сговор поставщиков металла.

О росте цен на жильё высказывался и президент Владимир Путин. По его словам, это не просто рост цен, а «существенный рост».

В 2020 году интерес граждан к приобретению недвижимости заметно вырос, на пике спроса покупкой квартиры интересовались не менее 14% российских семей, свидетельствует совместное исследование «Ингосстраха» и Финансового университета при правительстве РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что размер штрафов для застройщиков могут увеличить втрое за просрочку сдачи домов. С такой законодательной инициативой выступил Роспотребнадзор.