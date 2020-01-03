Большинство работодателей в наступившем году хотят повысить зарплаты своим сотрудникам.
Согласно результатам исследования HeadHunter, пересмотреть размер оплаты труда планируют около 80% компаний с российским капиталом и примерно 90% — с иностранным.
Медианное значение указывает на прибавку в 10% у отечественных организаций и 7% — у иностранных.
Некоторые работодатели планируют пересмотреть зарплаты уже в январе, а остальные — в течение ближайших шести месяцев,
Ранее NEWS.ru писал, что зарплаты бюджетников, не упомянутых в майских указах президента РФ, будут проиндексированы на 3,8%. Их повышение состоится с 1 октября 2020 года.
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