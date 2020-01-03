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Сотрудники Горьковского автозавода (входит в группу ГАЗ) уйдут в оплачиваемый отпуск с 9 по 24 января включительно. На работу после корпоративного отпуска они выйдут 27 января.

Отпуск вызван модернизацией производственных линий, которые потребуются для подготовки к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City». Транспортное средство должно стать главной новинкой компании в 2020 году. Также за январь на заводе...