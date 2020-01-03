Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство работодателей в наступившем году хотят повысить зарплаты своим сотрудникам.

Согласно результатам исследования HeadHunter, пересмотреть размер оплаты труда планируют около 80% компаний с российским капиталом и примерно 90% — с иностранным.

Медианное значение указывает на прибавку в 10% у отечественных организаций и 7% — у иностранных.

Некоторые работодатели планируют пересмотреть зарплаты уже в январе, а остальные — в течение ближайших шести месяцев, передаёт «Российская газета».

Ранее NEWS.ru писал, что зарплаты бюджетников, не упомянутых в майских указах президента РФ, будут проиндексированы на 3,8%. Их повышение состоится с 1 октября 2020 года.

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