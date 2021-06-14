Зарплаты космонавтов повысят за счёт резервного фонда

Правительство России выделило свыше 127 млн рублей на повышение зарплат космонавтов. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте кабмина.
На финансовое обеспечение решения о повышении окладов космонавтов будет направлено 127,4 млн рублей,— уточняется в документе.
Как отмечается, данные средства Центру подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина выделят из резервного фонда правительства.
В апреле кабмин утвердил постановление об улучшении материального обеспечения космонавтов, тогда их оклад увеличился с 63,8 тысячи до 135,8 тысячи рублей. Уже совершившие полёт в космос специалисты начали ежемесячно получать 139,2 тысячи вместо 69,6 тысячи рублей, а инструкторы-космонавты — 165,9 тысячи вместо 88,4 тысячи рублей.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда кабмина на 120,9 млрд рублей.