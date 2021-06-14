Зарплаты космонавтов повысят за счёт резервного фонда

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Елизавета Мележенкова NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

В России с 1 октября оклады военнослужащих увеличатся в 1,037 раза. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал управляющий партнёр юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

По словам Редина, рост жалованья коснётся тех, кто проходит военную службу по контракту, по призыву увеличится зарплата у сотрудников национальной гвардии, сотрудников, имеющих специальные звания полиции, органов внутренних дел, ФСИН,...