https://static.news.ru/photo/11385e8c-4680-11ea-b569-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупнейший банк Северной Европы Nordea Bank спрогнозировал к концу 2020 года подорожание евро до 71 рубля, а в 2021 году — до 80 рублей.

Подписание первой фазы соглашения Китая и США поставило на паузу торговую конфронтацию; центробанки мира продолжают смягчение денежной политики, и спрос на российские долговые бумаги иностранных инвесторов сохраняется, — отмечают специалисты банка.

Так, по их мнению, евро может подешеветь к апрелю до 65,9 рубля, доллар — до 60,5 рубля.

Во втором квартале Федеральная резервная система (ФРС) может сократить объём скупки активов, в связи с чем к концу 2020 года доллар подорожает до 61,5 рубля, а евро — до 71,9 рубля.

В 2021 году евро может подняться до 80,5 рубля, доллар — до 66 рублей, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, курс доллара к рублю на открытии 3 февраля торгов Московской Биржи изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Он стал больше на 3 коп. и составил 63,95 рубля.