Зампред Банка России Юрий Исаев покинет пост

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя Центробанка Юрий Исаев покинет свой пост, сообщили в пресс-службе регулятора. Отмечается, что он подал заявление об увольнении по собственному желанию. Последним днем его работы станет 1 августа.

Заместитель Председателя Банка России Юрий Исаев принял решение покинуть Банк России 1 августа 2022 года по собственному желанию, — говорится в сообщении.

До назначения замепредом Банка России Исаев девять лет возглавлял Агентство по страхованию вкладов (АСВ). С 2008 по 2013 годы он был депутатом Госдумы и являлся заместителем председателя комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку.

В конце марта пост первого заместителя председателя ЦБ покинул Сергей Швецов. Спустя несколько месяцев его избрали председателем наблюдательного совета Московской биржи.