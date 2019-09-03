Заместитель министра экономического развития на полях ВЭФ-2019 в интервью News.ru поведал о концепции развития системы благотворительности в стране и о том, как сделать так, чтобы излишнее внимание со стороны властей не усложнило бы данную сферу.

— Илья Эдуардович, в начале года МЭР представило предварительную концепцию развития благотворительности. Какая цель преследовалась при её разработке?

— Основная цель — повышение вовлечённости граждан и организаций в благотворительную деятельность.

— Есть мнение, что излишнее внимание со стороны государства лишь усложнит и забюракратизирует такую чувствительную сферу, как благотворительность. Удалось ли этого избежать?

— Сами этого очень боялись. Когда готовили концепцию по благотворительности, мы общались с представителями рынка, и здесь коллеги нас тоже поддержали, что нужна и прозрачность и открытость, целевое использование и ведение отчётности касательно потраченных денег, чтобы пожертвовавший понимал, на какие цели пошли его деньги и какой результат его пожертвования дали.

Мы тоже с самого начала думали, что нужны только налоговые льготы, преференции от государства, и для благотворительной деятельности это достаточно. Но даже рынок говорит, что нужны стандарты по образованию, по профессионализму, повышению прозрачности. Мы стали думать в этом направлении и в концепции это отразили. Концепция — это наше видение на ближайшие пять лет. В рамках неё мы будем готовить конкретные законопроекты и на площадках с бизнесом их обсуждать. Главная задача здесь — не навредить.

— Во время выступления на панельной сессии ВЭФ, посвящённой теме благотворительности, вы высказались за проведения аудита публичной финансовой отчетности? Что это даст?

— Панель показала, что нужна прозрачность, открытость, информационная доступность благотворительной деятельности, и рынок сам этого жаждет. И здесь (на сессии — News.ru) я получил поддержку, наши инициативы реально нужны рынку. Касательно публичной финансовой отчётности, на наш взгляд, аудит поможет более качественно её проводить и не подходить к вопросу формально.

— Какие налоговые преференции отражены в концепции?

— Это и возможность жертвовать вместе с налогом и налоговые преференции в плане доходов на депозиты, размещение средств на депозитах в банках (исключение из обложения налогом на прибыль доходов от размещения на банковских депозитах средств благотворительных организаций — News.ru). Также возможность для получения особого статуса, внесение благотворительных организаций в особый список, который позволяет данным организациям предоставлять гранты и с них не уплачивать налог на доходы физических лиц для получателей этих грантов. И многое другое есть в нашей концепции. Сейчас мы все эти вещи дорабатываем и акцептовываем внутри правительства, чтобы это была согласованная позиция всех ведомств.

— Сколько времени понадобится, чтобы концепция была принята?

— Я надеюсь, что в октябре мы уже внесём в правительство окончательную согласованную версию. Мы на финишной прямой, у нас остались маленькие детали.

— Какой результат от принятия этой концепции можно ждать через пять лет?

— Как итог, я надеюсь, мы получим ещё большую вовлеченность в благотворительную деятельность, прозрачность и популярность данной сферы в России.