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Бизнесмены обратились в правительство с просьбой проверить завышение кредитных ставок для застройщиков, использующих эскроу-счета. Также предлагается обязать банки предоставлять сведения о стоимости проектного финансирования.

Письмо вице-премьеру Марату Хуснуллину направил член генсовета «Деловой России» Владимир Прохоров. Кредитные ставки под строительство жилья на сегодня составляют 12–14%, а иногда достигают и 18%. При этом официальный показатель ЦБ...