Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский кабмин внёс в Госдуму законопроект «О перечислении части доходов, полученных Центральным банком РФ от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества „Сбербанк России“».

Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Пакет ЦБ в размере 50% плюс одна акция правительство купит за счёт средств Фонда национального благосостояния.

Ранее NEWS.ru сообщал, что федеральный бюджет получит около 2,5 триллиона рублей после покупки контрольного пакета акций Сбербанка у Центробанка. Правительство решило растянуть сделку на четыре года, чтобы регулярно пополнять казну до 2024-го.

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