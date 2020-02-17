Российский кабмин внёс в Госдуму законопроект «О перечислении части доходов, полученных Центральным банком РФ от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества „Сбербанк России“».
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Пакет ЦБ в размере 50% плюс одна акция правительство купит за счёт средств Фонда национального благосостояния.
Ранее NEWS.ru сообщал, что федеральный бюджет получит около 2,5 триллиона рублей после покупки контрольного пакета акций Сбербанка у Центробанка. Правительство решило растянуть сделку на четыре года, чтобы регулярно пополнять казну до 2024-го.
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