Представители государственных ведомств и управленцы подвергли критике законопроект Минфина России о защите и поощрении капиталовложений. Глава Государственно-правового управления Лариса Брычёва предположила, что в некоторых случаях исполнение закона может привести к нарушению Конституции. Об этом
Проект закона может ограничить регионы в принятии собственных видов господдержки, что приведёт к нарушению Конституции. Также она указала на пункт закона, допускающий интервенцию властей в отношения между инвесторами, что прямо противоречит Гражданскому кодексу, где есть запрет на произвольное вмешательство госорганов в частные дела, — отмечает издание.
Раскритиковал проект закона и заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС). Он сообщил, что заложенная в законопроекте методика учёта налогов не может быть исполнена в рамках уже действующей информационной системы ФНС.
На необходимость пересмотреть отмену договорённостей с бизнесом в случае финансового кризиса, включённую в проект закона, отметил помощник президента Андрей Белоусов.
Минфин пообещал учесть все замечания ко второму чтению проекта закона.
Ранее NEWS.ru писал о том, что ведомство введёт новую систему государственной поддержки бизнеса на рынке. По новым правилам бизнесмены смогут получить господдержку, только если они не найдут альтернативные источники финансирования.
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