https://static.news.ru/photo/78eb7f5c-1bb3-11ea-a1ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aymanejed /pixabay.com

Представители государственных ведомств и управленцы подвергли критике законопроект Минфина России о защите и поощрении капиталовложений. Глава Государственно-правового управления Лариса Брычёва предположила, что в некоторых случаях исполнение закона может привести к нарушению Конституции. Об этом сообщила газета «Известия».

Проект закона может ограничить регионы в принятии собственных видов господдержки, что приведёт к нарушению Конституции. Также она указала на пункт закона, допускающий интервенцию властей в отношения между инвесторами, что прямо противоречит Гражданскому кодексу, где есть запрет на произвольное вмешательство госорганов в частные дела, — отмечает издание.

Раскритиковал проект закона и заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС). Он сообщил, что заложенная в законопроекте методика учёта налогов не может быть исполнена в рамках уже действующей информационной системы ФНС.

На необходимость пересмотреть отмену договорённостей с бизнесом в случае финансового кризиса, включённую в проект закона, отметил помощник президента Андрей Белоусов.

Минфин пообещал учесть все замечания ко второму чтению проекта закона.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ведомство введёт новую систему государственной поддержки бизнеса на рынке. По новым правилам бизнесмены смогут получить господдержку, только если они не найдут альтернативные источники финансирования.