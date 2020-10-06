Закон об усилении контроля над коллекторами внесут в Госдуму в октябре

https://static.news.ru/photo/35ea802a-0831-11eb-824b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Законопроект о защите прав и интересов граждан при процедуре взыскания долгов могут внести в Госдуму уже в октябре. Документ проходит последние согласования.

Закон призван сделать процедуру взыскания просроченной задолженности более прозрачной и понятной, а также ужесточит контроль над взыскателями.

Новшеством в документе является то, что под его действие попадают не только коллекторские агентства, но и банки, и МФО. Этот пункт вызвал особенное сопротивление указанных сторон, сообщают «Известия».

Законопроект предполагает, что для личных встреч с должниками, телефонных переговоров, сообщений все указанные выше организации должны иметь соответствующее программное обеспечение и оборудование. Аудиозаписи непосредственных разговоров с должниками (при встрече или по телефону) необходимо будет хранить не менее двух лет.

С сентября следующего года отправлять письма о передаче долга гражданина третьему лицу можно будет через портал госуслуг, а не заказным письмом. И делать это надо будет не как сейчас — в течение 30 дней, а в течение 15. Усиление контроля за коллекторами уже поддержал и Банк России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму РФ законопроект, который в случае принятия обяжет кредиторов оставлять должникам на жизнь гарантированную сумму не ниже минимального размера оплаты труда.