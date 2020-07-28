«За счёт сокращения пенсионеров»: в Госдуме объяснили схему роста пенсий

https://static.news.ru/photo/b3e88cc8-d0c4-11ea-8372-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин прокомментировал планы Минтруда по индексации пенсий до 2024 года. По его словам, это станет возможным за счёт так называемой пенсионной реформы, которая сократила число пенсионеров в стране.

За счёт этого резерва ближайшие несколько лет рост пенсий действительно будет опережать уровень инфляции. И в среднем он составит 6-7% в год при ожидаемой инфляции порядка 4%. Но к 2028 году этот резерв будет исчерпан окончательно, потому что повышение пенсионного возраста в целом закончится, — пояснил он в интервью НСН.

Он подчеркнул, что после 2025 года повышение размера пенсии будет маловероятным. К тому времени закончится повышение пенсионного возраста в отношении женщин. Если государство решит ещё раз поднять пенсионный возраст, тогда пенсии могут вырасти снова.

Ранее, как писал NEWS.ru, министерство труда и социального развития пообещало обеспечить реальный рост пенсий граждан до 2024 года. В ведомстве назвали недействительными сообщения СМИ о заморозке пенсий, якобы предусмотренной указом президента РФ Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». В министерстве уточнили, что не указы определяют размеры индексации пенсий, а Федеральный закон 2018 года № 350.