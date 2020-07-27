В Минтруде объяснили, как будут меняться пенсии россиян

https://static.news.ru/photo/fe4c72f2-d06a-11ea-bcc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, что обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года. После этого срока пенсии станут увеличиваться, исходя из роста доходов бюджета Пенсионного фонда России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтруд. Отмечается, что разъяснения последовали после того, как некоторые СМИ предположили заморозку пенсий, якобы предусмотренную указом президента РФ Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». В министерстве уточнили, что не указы определяют размеры индексации пенсий, а Федеральный закон 2018 года № 350-ФЗ.

Так, в соответствии с законом в 2021-2024 годах индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции, в том числе с 1 января 2021 года пенсии будут проиндексированы на 6,3%, с 1 января 2022 года на 5,9%, с 1 января 2023 года на 5,6%, с 1 января 2024 года на 5,5 %, — отметили в Минтруде.

Расчёты в настоящее время показывают, что страховые пенсии будут индексироваться выше уровня инфляции, поэтому они будут только расти, подчеркнули в министерстве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России могут ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тысяч рублей. Это станет импульсом для мотивации россиян копить на дополнительную пенсию самостоятельно, говорится в предложении саморегулируемых пенсионных организаций АНПФ и НАПФ, направленном в Центробанк. Авторы инициативы отмечают, что сейчас официальный налоговый вычет предоставляется на сумму до 120 тысяч рублей в год.