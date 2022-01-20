Стало известно, насколько в России подорожали подержанные автомобили

Средняя цена подержанного легкового автомобиля в России в январе 2022 года составила 1 млн 49 тысяч рублей, говорится в исследовании агентства «Автостат». За год средняя цена выросла на 52%, или 361 тысячу рублей до отметки 1049 тысяч, в январе 2021 она составляла 688 тысяч рублей.

Меньше всего подорожали пятилетние автомобили, цены на них выросли на 29%, а больше всего — девятилетние автомобили — на 56%, следом идут семилетние — на 51%. Трёхлетки стали дороже в среднем на 36%. Есть и такие автомобили, которые подешевели.

В основном это малоликвидные модели, которые пользуются слабым спросом. Как правило, официально они в России уже не продаются или являются некой экзотикой, например «Запорожец». Многие из них имеют большой возраст, а некоторые были самостоятельно ввезены первым российским владельцем, — сказал NEWS.ru представитель агентства.

Самым популярным среди подержанных электрокаров в России стал Nissan Leaf. В зависимости от года выпуска за прошедший год он подорожал на 10–30%.

В январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года автомобили подорожали на 8%, или на 79 тысяч рублей. Это в два раза больше, чем средний ежемесячный рост цены за прошедший год (4,3%=52/12). По словам представителя «Автостата», с января по декабрь идёт смена года. Статистика показывает, что более старые автомобили дорожают сильнее.

Автомобиль становится на год старше. По всей видимости, это может быть одной из причин более заметного роста цен, — пояснил собеседник.

Цены на автомобили с пробегом в России растут с сентября 2020 года. Помимо инфляционной составляющей на рост цен влияет нехватка новых автомобилей у дилеров из-за дефицита проводников. На этом фоне россияне активнее мониторят рынок автомобилей с пробегом: растёт спрос, растут и цены, отмечают в агентстве. При расчёте средней цены на автомобили с пробегом «Автостат» использует объявления об их продаже без учёта объёмов продаж.