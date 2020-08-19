За 2019 год глава Росимущества заработал 7,8 млн рублей

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Руководитель Росимущества Вадим Яковенко заработал в 2019 году 7,8 млн рублей.

Информация об этом приводится в его декларации о доходах. Документ опубликован на сайте Росимущества.

Согласно ему, Яковенко не владеет собственностью. При этом в пользовании главы Росимущества есть квартира, площадь которой составляет 150 кв. м, передаёт ТАСС.

Администрация президента, правительство, Госдума и Совет Федерации опубликовали сведения о доходах. Оказалось, что самые богатые люди водятся среди народных избранников в обеих палатах парламента: их доходы за 2019 год были выше, чем у президента и министров.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Мурманской области Андрей Чибис внес в декларацию о доходах за 2019 год дом в Испании. Кроме жилого дома площадью в 176 квадратных метров, который находится в Испании, у него есть две квартиры и машиноместо в России.