«Ямал СПГ» быстрее всех в мире отгрузил 500-ю партию сжиженного газа

«Ямал СПГ» к 5 июля достиг показателя в 500 отгруженных партий природного газа, быстрее всех в отрасли добравшись до этой отметки с момента запуска проекта в декабре 2017 года.
Об этом рассказал заместитель председателя правления компании НОВАТЭК Марк Джитвэй в ходе телефонной конференции,
По итогам I полугодия отгрузки газа с проекта «Ямал СПГ» достигли 9,5 млн тонн, во II квартале — 4,5 млн тонн. 35 из 61 партий, отгруженных во II квартале, были поставками в рамках долгосрочных контрактов. Оставшиеся 26 партий относились к продажам на сетевом рынке.
Наши продажи по долгосрочным контрактам снизились с 72% в I квартале 2020 года, что в основном связано с остановкой двух линий завода на техобслуживание во втором квартале, работой проекта выше проектной мощности и сезонным фактором, — добавил Джитвэй.
Кроме сжиженного природного газа, во II квартале с «Ямал СПГ» отгрузили шесть партий стабильного газового конденсата общим объёмом 249 тысяч тонн. Джитвэй подчеркнул, что контрагенты выполнили свои обязательства в установленные сроки и со стороны покупателей не было ни одного случая объявления форс-мажора.
«Ямал СПГ» представляет собой российский проект по сжижению газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. В качестве акционеров проекта выступают НОВАТЭК (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).
Ранее NEWS.ru сообщал, что НОВАТЭК планирует завершить работу по привлечению финансирования для проекта «Арктик СПГ — 2» в 2021 году.
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