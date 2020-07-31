«Ямал СПГ» быстрее всех в мире отгрузил 500-ю партию сжиженного газа

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«Ямал СПГ» к 5 июля достиг показателя в 500 отгруженных партий природного газа, быстрее всех в отрасли добравшись до этой отметки с момента запуска проекта в декабре 2017 года.

Об этом рассказал заместитель председателя правления компании НОВАТЭК Марк Джитвэй в ходе телефонной конференции, передаёт ПРАЙМ. Уже к 30 июня общее количество партий сжиженного природного газа, отгруженного с завода, составило 497. 5 июля был поставлен мировой рекорд для этой отрасли.

По итогам I полугодия отгрузки газа с проекта «Ямал СПГ» достигли 9,5 млн тонн, во II квартале — 4,5 млн тонн. 35 из 61 партий, отгруженных во II квартале, были поставками в рамках долгосрочных контрактов. Оставшиеся 26 партий относились к продажам на сетевом рынке.

Наши продажи по долгосрочным контрактам снизились с 72% в I квартале 2020 года, что в основном связано с остановкой двух линий завода на техобслуживание во втором квартале, работой проекта выше проектной мощности и сезонным фактором, — добавил Джитвэй.

Кроме сжиженного природного газа, во II квартале с «Ямал СПГ» отгрузили шесть партий стабильного газового конденсата общим объёмом 249 тысяч тонн. Джитвэй подчеркнул, что контрагенты выполнили свои обязательства в установленные сроки и со стороны покупателей не было ни одного случая объявления форс-мажора.

«Ямал СПГ» представляет собой российский проект по сжижению газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. В качестве акционеров проекта выступают НОВАТЭК (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).

Ранее NEWS.ru сообщал, что НОВАТЭК планирует завершить работу по привлечению финансирования для проекта «Арктик СПГ — 2» в 2021 году.