Ягодные хозяйства допустили снижение урожая до 50%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупные ягодные хозяйства заявили, что ожидают в этом году снижения урожая на 30–50%. Об этом сообщила директор Ягодного союза Ирина Козий, пишут «Известия».

Такие данные мы получаем практически от всех хозяйств и из самых разных регионов страны. В целом по отрасли сокращение будет меньше, но всё же достаточно заметным. Речь идёт об очень разных ягодах — землянике, смородине, малине, — сказала глава союза.

Информацию о сокращении урожая изданию подтвердили и сами производители ягод — «Слободские ягодники», КФХ «Ворожейкина», «Прессинг», «Тульский сад». Так, в «Слободских ягодниках» заявили о падении объёма малины на 50%, в «Тульском саду» сообщили, что ожидают ещё большего сокращения урожая в следующем году.

Причиной ягодники называют перебои в поставках удобрений, средств защиты растений, а также нехватку оборудования на полях и погодные условия. Производители культуры жалуются, что с большим трудом успели закупить средства защиты и удобрения, но только часть. Зарубежные поставщики с середины февраля приостановили ввоз своей продукции.

На складах запасов необходимой продукции мало, несмотря на то, что на неё приходится большая часть российского рынка. Товар идёт с большими задержками, в России его аналогов нет.

Минсельхоз, однако, не разделяет пессимизма производителей. По данным министерства, только на 19 июля собрано 8,2 тыс. тонн ягодной продукции, что на 10,8% выше аналогичного периода прошлого года. По итогам года ведомство прогнозирует урожай не менее 20 тыс. тонн — это урожай на уровне прошлого года.

Ранее сообщалось, что россиянам, выращивающим сельскохозяйственную продукцию на своих участках, могут позволить продавать её торговым сетям. Так правительство хочет дополнительно насытить российский рынок овощами и стабилизировать их стоимость.