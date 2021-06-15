WP: Байден выступил против Госдепа в вопросе санкций по Nord Stream 2

https://static.news.ru/photo/1fcee8d4-ce48-11eb-963b-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госдепартамент США настаивал на введении санкций против Nord Stream 2 AG, компании — оператора газопровода «Северный поток — 2», и её главы Маттиаса Варнига. Однако президент Джо Байден отказался, чтобы не портить отношения с Германией, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

Издание отмечает , что на санкциях для блокировки проекта настаивали госсекретарь Энтони Блинкен, его заместитель Венди Шерман и замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Против вместе с Байденом выступили высокопоставленные представители совета национальной безопасности. Их довод заключался в том, что подобные действия могли испортить отношения с Берлином. Идти на такой риск посчитали бессмысленным в ситуации, когда газопровод практически достроен, подчеркнуло издание.

Ранее стало известно, что нижняя палата парламента Польши (сейм) приняла резолюцию против строительства газопровода «Северный поток — 2». Документ поддержали 452 парламентария, против выступил лишь один. Сейм также призвал входящие в Европейский союз государства отказаться от какой-либо поддержки реализации проекта.