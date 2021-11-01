Welt: Путин обрушил европейские цены на газ одной фразой

Президент РФ Владимир Путин смог одной фразой повлиять на снижение цен на газ в Европе. Так немецкая газета Welt оценила ситуацию на рынке после поручения российского лидера главе «Газпрома» начать плановое повышение объёма топлива в европейских ПГХ.

Это почти случайное замечание Владимира Путина заставило европейский газовый рынок вздохнуть с облегчением, — отмечается в публикации.

В Welt подчеркнули, что после слов Путина цены фьючерсов на природный газ в Нидерландах понизились на 15%. Энергетический кризис в Европе подтвердил, что Россия доминирует на рынке, считают в издании.

Пока неясно, сколько дополнительного газа поставит российская компания. Или речь идёт об объёмах поставок, которые уже были обещаны. Однако рынки отреагировали немедленно, — добавили в Welt.

Ранее стало известно, что заявки европейских потребителей на поставки российского газа выполняются в полном объёме. Об этом говорится в заявлении «Газпрома» на фоне сообщений о прекращении прокачки топлива по трубопроводу Ямал — Европа. Он проходит по территории четырёх стран — России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность — 32,9 млрд куб. м газа в год.