Взять всё и поделить: зачем большому бизнесу контролировать нашу еду

Сайт Фонда Рокфеллера опубликовал программную статью, в которой призвал изменить отношение к обычной еде. По мнению специалистов фонда, необходимо устранить фундаментальную несправедливость в распределении качественных продуктов питания в США и вслед за Америкой во всём мире. Какие меры предлагает одна из самых влиятельных организаций, и к чему это может привести — в материале NEWS.ru.

«Еда — это лекарство»

Фонд предлагает приравнять обычную еду к лекарствам, поскольку заболевания, вызванные неправильным питанием, ложатся бременем на систему здравоохранения и медикам приходится исправлять недостатки, возникшие из-за плохо отлаженной системы продовольственной безопасности. От этого страдает вся экономика и даже национальная безопасность США, считают в Фонде, и в связи с этим заявляют об инвестировании в программы под лозунгом «еда — это медицина».

При таком подходе, говорится на сайте, врачи могли бы прописывать продукты или здоровую пищу так же легко, как и фармацевтические препараты, и снизить потребность в дорогостоящих и инвазивных медицинских услугах.

Казалось бы, мысль о том, что здоровье зависит от хорошей еды, совсем не нова, но каких-то радикальных следствий из этого понимания до сих пор не было. Медицина и общественное питание всё-таки были некоторым образом разграничены. И вот сегодня одна из самых влиятельных организаций в мире предлагает эту границу стереть. Фонд Рокфеллера направляет усилия на сбор доказательств зависимости здоровья от пищи, а также зависимости потерь в системе здравоохранения от плохой продовольственной политики.

Пандемия коронавируса установила тесную связь между питанием и здоровьем. Нам абсолютно необходимо интегрировать продовольственную безопасность и безопасность питания в нашу систему здравоохранения и в рамках обеспечения здравоохранения в США, — утверждает управляющий директор Продовольственной инициативы Фонда Рокфеллера Девон Клателл.

Какие же последствия этой инициативы следует ожидать?

В Фонде уверены, что могут улучшить показатели здоровья населения, и таким образом будет достигнуто равенство, в том числе и расовое. Кроме того, новая политика должна улучшить экологическую ситуацию.

В доказательство этого тезиса на сайте опубликован специальный отчёт: «Истинная стоимость продуктов питания: измерение того, что имеет значение для преобразования продовольственной системы США».

Согласно документу, Продовольственная система США в её нынешнем виде отрицательно влияет на окружающую среду, здоровье и общество. А самыми большими неучтёнными расходами, по мнению специалистов Фонда, являются негативное воздействие на здоровье человека, условия труда, истощение природных ресурсов, ухудшение климата и утрата биоразнообразия при производстве традиционными способами дорогостоящих продуктов питания, которыми довольствуется привилегированная часть населения США.

Таким образом, если внимательно присмотреться, в программе Фонда Рокфеллера «зашито» два совершенно разных тезиса.

Качественной еды на всех не хватает — первый.

— первый. Производство качественных продуктов создаёт слишком большую нагрузку на экосистему — второй.

Именно такой тандем заставляет критически отнестись к инициативе Фонда. Как же предлагается устранять обе эти проблемы?

«...Каждому по потребности»

Сергей Булкин/NEWS.ru

В отдельной таблице на сайте собраны предложения от экспертов, которые призваны решить поставленные задачи. Помимо вполне безобидных рекомендаций, таких как использование тракторов с датчиками определения дефицита питательных веществ, для точного внесения удобрений, или замена кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы низкокалорийными подсластителями, есть и другие. Оцените их самостоятельно:

— уменьшить количество ингредиентов в пище (например, в США гораздо больше пищевых ингредиентов, чем в других странах — здесь и далее пояснение от авторов отчёта),

— производить белки из потоков органических отходов (например, кормов для животных, удобрений и пищи для людей),

— повысить качество и стоимость альтернативных белков,

— улучшить редактирование генов и ГМО для повышения производительности (например, редактирование для производства натурального инсектицида),

— уменьшить объём доставки товаров (например, доставлять порошки / таблетки вместо более тяжелых жидкостей),

— включить цифровую торговлю, чтобы снизить посреднические расходы для фермеров,

— финансировать исследования, связывающие обработанные пищевые продукты с результатами для здоровья,

— увеличить процент сельскохозяйственной продукции, пригодной для продажи (например, изменить требования к размеру фруктов),

— увеличить процент скоропортящихся товаров, подходящих для продажи (например, перефразировать даты «использовать до»),

— повысить прозрачность производства продуктов питания и привязать их производство к углеродному следу продукта (например, QR-код смартфона, чтобы показать ферму / перерабатывающий завод).

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вот далеко не полный перечень предложений, которые могут вызвать вопросы.

На самом деле нет ничего плохого в том, чтобы разумно подойти к оптимизации производства и потребления, но за обилием слов в программе Рокфеллеров ясно просматривается система централизованного распределения благ. И вместо выравнивания в сторону роста потребления здоровой пищи, нам предлагают замену обычной еды на её якобы полезные суррогаты, под уже известным медицинским соусом.

Особенно удивляет риторика убеждения этого сайта, которая выглядит очень наивно. Хотя, наверное, такой она представляется только в России. Потому что именно в России и на просторах бывшего СССР есть уникальный опыт — здесь хорошо знают, что в целях справедливого выравнивания можно наоборот создать систему огромного неравенства. Случайно она получится или намеренно — другой вопрос. Однозначно понятно, что гладко будет только на бумаге. Причём методы тоже до боли знакомые — Фонд Рокфеллера предлагает хорошо известные в России ещё ленинские «учёт и контроль». Программа просто пестрит предложениями правильного — true- учёта . И почти понятно, кого и как будут в этой новой коллективизации раскулачивать.

Настораживает упоминание Фондом активистов BLM, что придаёт лишний политический окрас научной, казалось бы, проблеме. В отчёте о необходимости изменений системы питания сказано: «мы также должны слушать и учиться на активизме и протестах против системного расизма, вызванного убийством Джорджа Флойда, и применить эти знания к трансформирующей работе, которая предстоит».

Учитывая влиятельность структур Рокфеллеров и их возможности, можно легко предположить, что Соединёнными Штатами Фонд в своих экспериментах по «улучшению» жизни не ограничится. Напрашивается очевидный прогноз: если программу удастся реализовать, то культура потребления пищи будет радикально изменена. Настоящая традиционная еда станет очень дорогой и останется доступной только для избранных, как экзотика в ресторанах высокой кухни и в закрытых сообществах. Всех остальных ждёт «улучшенное» питание по законам равенства и братства. Но хуже всего то, что принятие новой лучшей пищи будет иметь в добавок ко всему медицинское обоснование.